Ukrainische Familie flüchtete 125 Kilometer zu Fuß aus Mariupol

Die Familie hat Glück, nach einem Tag entdeckt sie einen verrosteten Handkarren: ihren "goldenen Wagen". Von da an war vieles leichter: "Meine Frau schob das Dreirad mit unserer Jüngsten, ich zog den Karren mit den Taschen und meist noch einem Kind obendrauf", erzählt Jewgen. So zog die Familie fünf Tage und vier Nächte lang durch russisch kontrolliertes Gebiet, immer wieder vorbei an russischen Kontrollpunkten.

In Saporischschja angekommen, ergatterte die Familie am Freitag noch Plätze in einem überfüllten Zug nach Lwiw. Von dort will sie weiter in die westukrainische Stadt Iwano-Frankiwsk und ein neues Leben beginnen. Nach der Hölle von Mariupol hat Anna nur noch zwei Wünsche: "Ich möchte in einer Stadt leben, die nicht so ist", sagt sie. "Und in der Ukraine". (APA/AFP)