Einbrüche in Kellerabteile beschäftigen Innsbrucker Polizei

Innsbruck – In den letzten Tagen kam es in Innsbruck zu mehreren Einbrüchen in Kellerabteile. In der Nacht auf Freitag brachen zwischen 18 und 12 Uhr Unbekannte in zumindest zwei Abteile in Innsbruck/Pradl ein und stahlen Lebensmittel, Haushaltsartikel, zwei Koffer sowie ein Küchengerät. Die Täter hatten ein zum Versperren genutztes Fahrradschloss aufgezwickt.