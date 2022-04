Sonderausstellung für Sepp Schwarz: Ein stiller Großer der Kunst

Mit der Einrichtung eines kleinen feinen Schwarz-Kabinetts in der Villa Schindler – die Annemarie Fisch-Schindler 2015 der Gemeinde geschenkt hat – kann diesem Wunsch nun endlich entsprochen werden. Gemeinsam mit der Eröffnung dieses kleinen permanenten Ausstellungsraums, der parallel zu den jeweiligen Sonderausstellungen im Haus mit anderen Arbeiten von Schwarz bestückt werden soll, wurde am Donnerstag in der Villa aber auch eine ihm gewidmete Personale eröffnet, die den Künstler in all seinen Facetten präsentiert.

Wer Sepp Schwarz gekannt hat, erinnert sich an einen feinen Mann, einen leider fast vergessenen stillen Großen. Einen gelernten Lehrer, der sich als Autodidakt intensiv in der zeitgenössischen Kunstgeschichte umgeschaut hat. Wie etwa in einigen in der Schau zu sehenden Aquarellen und Zeichnungen, die in den 1950er-Jahren entstanden sind, ganz deutlich zu sehen ist. Sind sie doch von der damals international in der Luft liegenden Sehweise des Informel durchpulst, der Auflösung konkreter Formen in scheinbar formlose. Andererseits liebte Schwarz aber auch die Farbe genauso wie Ausflüge ins Expressive, um parallele Wirklichkeiten zur realen aus letztlich autonomen Farbflecken zu puzzeln.