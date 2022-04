Kriegsreporterin Ramsauer: Vom Krieg in der Jogginghose

Lech – Eine weinende Frau drei Stunden lang im Arm zu halten, bevor sie zu einem Interview über ihre Vergewaltigung bereit ist – das ist nur eines von vielen Erlebnissen aus dem Leben der ehemaligen Kriegsreporterin Petra Ramsauer. Als freie Journalistin hat sie über 20 Jahre aus Ländern wie Syrien oder dem Irak berichtet. Zum Abschluss des Mediengipfels gab sie unter anderem mit ARD-Korrespondentin Natalie Amiri per Videoschaltung Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

So genannte „Stringer“, also lokale Kontakte, unterstützen bei der Arbeit zum Beispiel mit Übersetzungen. Laut Amiri bräuchten sie genauso viel Schutz wie die BerichterstatterInnen, was aber selten der Fall sei. „Es ist paradox, wenn westliche JournalistInnen eine Schutzausrüstung haben wie für die Front, während die Stringer in Jogginghosen danebenstehen“, sagt Ramsauer. So verweisen sie auf die Verantwortung der Medien für die örtlichen PartnerInnen. „Die Stringer sind Gold wert, wir müssen sie auf Händen tragen“, betont Amiri.