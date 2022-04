Kocher: Die Krisen bremsen die Globalisierung ein

Lech – Die Wirtschaft habe sich erstaunlich schnell von der Corona-Krise erholt, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) beim Mediengipfel in Lech. So sei etwa die Langzeitarbeitslosigkeit bereits unter dem Vorkrisenniveau. Für den Herbst stellte Kocher kurzfristige Notfallmaßnahmen in Aussicht, sollten sie notwendig werden. Die Kurzarbeit werde es so oder so weiterhin geben. Insgesamt würden durch den Wirtschaftsaufschwung die Folgen des Ukrainekriegs besser abgefangen.