5:0 gegen Austria Wien! Salzburg holt sich auch den nächsten Meistertitel

Salzburg – Salzburg hat den neunten Meistertitel in Serie recht stilvoll begangen. Am Sonntag setzten sich die "Bullen" vor eigenem Publikum gegen die Wiener Austria mit 5:0 (3:0) durch und sind damit vier Runden vor dem Ende nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Noah Okafor (2.), Karim Adeyemi (18.), Luka Sucic (28.), Brenden Aaronson (54.) und Mohamed Camara (85./beide Foulelfmeter) sorgten für einen höchst verdienten Kantersieg der sichtlich motivierten Gastgeber.

Salzburg agierte nach Gelb-Rot für Marvin Martins (53.) rund 40 Minuten in Überzahl und hatte noch einige weitere Großchancen, die vor allem Austria-Goalie Patrick Pentz vereitelte. Sein Team bleibt nach der dritten Niederlage in Folge Vierter, punktegleich mit dem fünftplatzierten WAC bzw. zwei Zähler vor Meistergruppen-Schlusslicht Austria Klagenfurt.

Während Austria-Trainer Manfred Schmid auf dieselbe Elf wie bei der knappen 1:2-Heimniederlage gegen Salzburg eine Woche zuvor setzte, nahm Matthias Jaissle drei Änderungen vor. In der Innenverteidigung brachte er Oumar Solet, in der Offensive war der wieder fitte Aaronson ebenso zugange wie Noah Okafor.

Mit dieser Einsergarnitur spielte der Meister von Beginn an Katz und Maus mit den Wienern, die mit der 3-4-3-Formation zwar Mut bewiesen, der Offensivkraft des Gegners aber nichts entgegenzusetzen hatten und immer wieder weite Räume boten. Okafor eröffnete den Reigen, nachdem sich Mohamed Camara bis zum Sechzehner getankt hatte und mit seinem geblockten Schuss den Assist lieferte. Adeyemi hätte eigentlich schon wenig später auf 2:0 erhöhen müssen, scheiterte aber alleine an Pentz (9.).

Neun Minuten später war es dann soweit, bei seinem 17. Saisontor profitierte der Deutsche, der sich bereits mit Borussia Dortmund einig sein soll, aber auch von der missglückten Rettungsaktion Eric Martels, der den Schuss unhaltbar für Pentz ins eigene Gehäuse abfälschte. Schließlich war noch vor Halbstundenfrist Sucic zur Stelle, der sich nicht zuletzt bei Rasmus Kristensen für dessen Balleroberung bedanken durfte. Danach ging es über Nicolas Seiwald wieder blitzschnell. Kurz danach scheiterte Okafor an Pentz (31.).

Die zweite Hälfte bot vor 15.496 Zuschauern in der nicht vollbesetzten Arena ein unverändertes Bild. Die Austria, die schon vor der Pause nur zu drei Halbchancen gekommen war, fand offensiv praktisch nicht statt und stellte nun auf eine defensive Viererkette um. Es half nur wenig. Bald nach Wiederbeginn flog Martins für seine Rettungsaktion gegen Sucic vom Platz. Schiedsrichter Walter Altmann verhängte nach Videostudium zudem einen Elfer, den Aaronson souverän verwertete.

Pentz verhinderte danach gegen Seiwald (62.) und Junior Adamu (65.) Schlimmeres, lenkte zudem einen Schuss Benjamin Seskos an die Latte (67.). Im Finish war es dann Camara, der wieder vom Elferpunkt für den Endstand sorgte. Der Aktion war ein Foul von Lucas Galvao an Adamu vorausgegangen.

Einer der erfolgreichsten Serienmeister Europas

Mit dem neunten Meistertitel in Folge ist Salzburg einer der aktuell erfolgreichsten Fußball-"Serientäter" Europas. Mag der 13. Triumph in der Red-Bull-Ära auch zu einer Art Ritual geworden sein, für Trainer Matthias Jaissle ist es die Krönung seiner Premierensaison im Profibereich. Das und der erstmalige Achtelfinaleinzug in der Champions League bestätigte aber nicht nur den Deutschen, sondern auch die Vereinsphilosophie, dank derer man wohl auch weiterhin dominieren wird.

Junge Talente – mitunter zu stattlichen Summen - kaufen, bei Kooperationsclub Liefering auf die Red-Bull-Spielweise einstimmen, trotz der relativen Unerfahrenheit international für Aufsehen sorgen und die Spieler dann mit großen Margen verkaufen: Salzburg wird auch in Zukunft nicht von seinem Erfolgsweg abrücken. Das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt immer wieder. Die Fahnenstange sei dabei noch nicht erreicht: Vielleicht werde man den seit 2012 unter Mastermind Ralph Rangnick eingeschlagenen Weg "sogar noch konsequenter" gehen, erklärte Freund im Frühling. "Unser Ziel wird auch in Zukunft sein, die beste U22, U23 Europas zu sein."

Junges Team selbst in der Champions League

Auch in der aktuellen Saison kreuzten die "Bullen" mit durchwegs blutjungen Teams auf, in der Königsklasse etwa beim Gruppenauftakt gegen den FC Sevilla. 22,6 Jahre betrug da das Durchschnittsalter stellvertretend für den Rest der Saison. Dass auch Jaissle mit seinen seit 5. April 34 Jahren ein im Profimetier noch unerfahrener Coach ist und als jüngster Meistercoach der Bundesliga in die Annalen eingeht, passt da wunderbar ins Bild.

Die Erfolge – am 1. Mai könnte mit einem Cup-Finalsieg gegen Außenseiter Ried noch ein weiterer Titel hinzukommen – geben Freund und Co. recht. In der CL-Gruppe feierte man Siege gegen Lille, Sevilla und Wolfsburg, musste nur Lille den Vortritt lassen und schaffte so den auch für Österreich historischen Achtelfinaleinzug. Dass dort dem durchaus beeindruckenden Heim-1:1 gegen die Granden von Bayern München im Rückspiel eine 1:7-Watschen folgte, mag man Karim Adeyemi und Co. nachsehen.

Der 20-jährige Adeyemi, mit 17 Treffern trotz seiner Ladehemmung im Frühjahr aktueller Führender der BL-Torschützenliste, ist die heißeste Aktie im Salzburger Transferkarussell, das sich auch diesen Sommer wieder fröhlich drehen wird. Borussia Dortmund gilt als größter Kandidat auf die Dienste des deutschen Teamkickers, der im Herbst förmlich "explodierte". Auch die Mittelfeldmänner Nicolas Seiwald, Brenden Aaronson oder Mohamed Camara sowie Außenbahnspieler Ramus Kristensen gelten als Transferkandidaten.

Umbrüche bislang verkraftet

Was jeden durchschnittlichen Sportdirektor in höchste Unruhe versetzen müsste, gehört in Salzburg zum guten Ton. Angst vor personellen Umbrüchen hat man längst keine mehr. Das bewies man in den vergangenen Jahren immer wieder aufs Neue, auch Trainerwechsel spielen scheinbar keine Rolle für die Leistungsfähigkeit des Kollektivs. Die bald ablaufende Saison ist mit fast 48 Millionen Euro die erfolgreichste Saison in Sachen UEFA-Preisgeld, dazu werden weitere Millionen für den einen oder anderen Transfer kommen. Dank des Titels ist man 2022/23 in der CL-Gruppenphase wieder fix mit dabei.

Zu bremsen scheint der Serienmeister auf nationaler Ebene jedenfalls nicht zu sein. Die Konkurrenz, die in der Vergangenheit Sommer für Sommer angesichts von diversen Kaderveränderungen in Salzburg zumindest leise Hoffnungen hegte, hat sich längst damit abgefunden. "Wir sind zufrieden mit Platz zwei, dem 'best of the rest'", erklärte unlängst Sturm-Graz-Coach Christian Ilzer. (APA)

