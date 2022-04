Tiroler in Kinofilm, der Wolf und die Arbeitswelt: Das war „Tirol Live“

Über die Arbeitswelt diskutierten bei „Tirol Live“ am Mittwoch Ingeborg Freudenthaler , Unternehmerin und Sprecherin der Tiroler Adler Runde und ÖGB-Tirol-Vorsitzender Philip Wohlgemuth .

📽️ Video | Ingeborg Freudenthaler und Philip Wohlgemuth in „Tirol Live”

Der Wolf hinterlässt Risse – nicht nur im Bauernbund. Wie realistisch ist eine Herabstufung des Schutzstatus für geregelte Abschüsse und wie gut kann Herdenschutz funktionieren? David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz schilderte die Erfahrungen in unserem Nachbarland, das Österreich in der Wolfsdebatte „zehn Jahre voraus ist.“

📽️ Video | David Gerke in „Tirol Live”

Als Fitness-Influencer Hank Haberer ist der Tiroler Schauspieler Philipp Dornauer derzeit in der Verfilmung von Christine Nöstlingers Kinderbuchreihe „Geschichten vom Franz“ im Kino zu sehen. Auch wenn der Charakter als etwas gemein rüberkommt, hat der Sellrainer versucht, die Rolle möglichst authentisch zu spielen, wie er bei „Tirol Live“ erklärte: „Ich glaube jeder Schauspieler der behauptet, nichts reinfließen zu lassen in seine Rolle, ist sehr schlecht oder lügt. Daher kann ich sagen: ,Es steckt sehr viel Philipp Dornauer in Hank Haberer‘.“