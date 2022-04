WSG-Coach Silberberger: „Ich verspüre große Lust, die Dekade vollzumachen“

Wattens – Als Thomas Silberberger im Sommer 2013 das Traineramt beim damaligen Regionalligisten WSG Wattens übernahm, schaffte der FC Wacker mit Coach Roland Kirchler nach dem Wunder von Wolfsberg (3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand) den Klassenerhalt in der Bundesliga. Neun Jahre später steht der „Silbi“ mit der WSG Tirol vor dem erneuten Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse, während sich in Innsbruck in der gleichen Zeit zehn Trainer die Klinke im Tivoli in die Hand gaben und die zweitklassigen Schwarz-Grünen mittlerweile sogar vor dem endgültigen Aus stehen.