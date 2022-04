Verhöhnt von Red Bull: Hamiltons Rekordtraum wird zur „Horrorshow"

Imola - Er wollte die Revanche für den vermeintlich geraubten WM-Titel im vergangenen Jahr. Er wollte mit dem achten Triumph alleiniger Rekordweltmeister der Formel 1 werden. Er wollte in diesem Jahr seinen 103 Siegen und den 103 Poles viele weitere hinzufügen. Stattdessen wird Lewis Hamilton überrundet und verhöhnt von Red Bull, geschlagen vom eigenen neuen Teamkollegen und vor die schwerste Bewährungsprobe seiner bisher so glorreichen Zeit bei Mercedes gestellt.

"Ich bin sicher raus aus der WM", sagte Hamilton nach Platz 13 in Imola, Stimmung und Stimme schwer gedämpft. Ganz sicher? Teamchef Toto Wolff will sich vom Gedanken an die WM jedenfalls nicht verabschieden. "Was ich an dem Sport liebe, ist, dass er nicht immer der Mathematik folgt." Und auch Hamiltons Stallrivale George Russell, der es beim Großen Preis der Emilia Romagna immerhin bis auf Platz vier schaffte, ist überzeugt: "Lewis wird unglaublich stark zurückkommen. Daran habe ich keine Zweifel."