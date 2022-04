20 Prozent Eigenkapital: Verschärfung bei Vergabe von Immo-Krediten rückt näher

Wien – Ab Sommer wird es schwieriger an Kredite für Wohnimmobilien heranzukommen. Ab 1. Juli werden die Vergabekriterien verschärft. Die heimische Finanzaufsicht (FMA) hat heute das Begutachtungsverfahren zu ihrer "Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)" eingeleitet, wie die Behörde am Montag bekanntgab. Die Begutachtungsfrist laufe bis 20. Mai. Die Verordnung soll dann mit 1. Juli 2022 in Kraft treten.