Verweste Leiche bei Martinswand gefunden: Identität des Toten geklärt

Zirl – Die Identität einer verwesten, männlichen Leiche, die am 21. April in einem Zelt im Bereich östlich der Martinswand zwischen Zirl und Innsbruck aufgefunden worden war, konnte nach wochenlanger Unklarheit geklärt werden.

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, handelt es sich um einen im Jahr 1963 geborenen Österreicher. Der Mann dürfte bereits vor mehreren Jahren – rund bzw. nicht mehr als sieben – verstorben sein. Indizien auf Fremdverschulden gibt es nicht, so die Polizei in einer Aussendung.