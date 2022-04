Der Traum vom Heimwerken und die oft bittere Wahrheit

Übel, übel sprach der Dübel und verschwand ziemlich schief in der Wand. Heimwerker, so geschickt oder patschert sie auch sein mögen, sind nie um einen Spruch verlegen. Das weiß man spätestens seit der „Selfman“ vor 30 Jahren zum Fernseh-Heimwerker der Nation wurde. Schauspieler Andreas Steppan sagt heute dazu: „Es ist auch bei uns nicht alles so sauber abgelaufen, wie es dann gesendet wurde. Da fiel schon öfter mal die Tapete wieder von der Decke herunter“, amüsiert sich der 62-Jährige über seine Paraderolle.