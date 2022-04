Neuer Gedichtband von Kathi Kitzbichler schenkt Hoffnung

Erl – „I schick dia an Engl“ lautet der Titel des neuen Gedichtbandes von Kathi Kitzbichler, der im Verlag Edition Tirol soeben erschienen ist. Damit, so Kitzbichler, möchte sie Geborgenheit, Zuversicht und Hoffnung schenken.

Kitzbichler entdeckte bereits in der Kindheit ihre Liebe zum Musischen. „Musik, Malerei und Modellieren, vor allem aber das Schreiben von Gedichten sind für mich die schönsten Dinge im Leben“, erzählt die in Vorderthiersee geborene Autorin, die in Erl lebt. Erste Gedichte von Kitzbichler wurden „1994 in Zeitungen, Zeitschriften, Anthologien und Kalendern veröffentlicht“, berichtet sie weiter. Lesungen im Rundfunk folgten.