Bei Kirchbichl aus Inn geborgener Toter wird heute untersucht

An der Bergung des Toten aus dem Inn bei Kirchbichl war auch die Wasserrettung beteiligt. Die Leiche wird heute obduziert.

Innsbruck – Die zwei Toten, die in der vergangenen Woche in der östlichen Martinswand (Zirl) bzw. im Inn bei Kirchbichl entdeckt wurden, beschäftigen weiterhin die Polizei. Die Identitäten beider Leichen seien weiterhin unbekannt, sagt ein Polizeibeamter. Allerdings könnte es beim aus dem Inn geborgenen Toten demnächst erste Aufschlüsse geben. Dessen Leiche wird heute an der Innsbrucker Gerichtsmedizin obduziert.