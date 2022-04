Erste Stimmen aus Aguntum bei Buchpräsentation in Dölsach

Eigentlich hätte die Theaterfassung heuer im Mai in Dölsach uraufgeführt werden sollen. Die Theaterwerkstatt betreibt einen ähnlichen Aufwand wie für die Passion, hat ihre Pläne aber um ein Jahr verschieben müssen. Stattfinden wird heuer auf jeden Fall die Buchpräsentation: Iny Klocke und Elmar Wohlrath kehren für einige Tage nach Osttirol zurück, wo sie vor zwei Jahren auch in der ehemaligen Römerstadt Aguntum für ihre Geschichte recherchiert haben.

In Zusammenarbeit mit der Theaterwerkstatt Dölsach, der Buchhandlung Tyrolia und dem Museum Aguntum findet am Mittwoch, 18., sowie am Donnerstag, 19. Mai, jeweils um 20 Uhr im Saal des Tiroler Hofes in Dölsach die Präsentation des Buches „Das Mädchen von Agunt“ statt. Die beiden Bestseller-Autoren lesen aus ihrem Roman und signieren Bücher. „Um die Besucher bereits jetzt auf die Uraufführung der Bühnenfassung im Mai 2023 neugierig zu machen, werden Natalie Zojer, Josef R. Possenig und ich zusätzlich kleine Szenen aus der Bühnenfassung von Alfred Meschnigg lesen“, kündigt Michor an. Weil nur insgesamt 72 Plätze zur Verfügung stehen, wird empfohlen, sich ab 1. Mai unter 04852/61550 anzumelden.