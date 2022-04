Wochenendgespräche: Die Macht der Bilder und die Ohnmacht ob der Bilder

Thematisch bleiben die Wochenendgespräche auch 2022 im Feld des Intermedialen. Verhandelt wird das Verhältnis von Poesie, Bild und bildender Kunst. Das Thema, so scheint es, hat in den vergangenen Monaten an Dringlichkeit gewonnen: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist vielfach zum Anlass geworden, um über die Macht von Bildern und die Ohnmacht angesichts mancher Bilder nachzudenken.

Die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk etwa will in Innsbruck an den Fotografen Maks Levin erinnern. Levin, auch er stammte aus der Ukraine, träumte schon vor Jahren davon, ein Bild zu machen, das den Krieg stoppen kann. Vor wenigen Wochen wurde er in der Nähe von Kiew getötet. Sie würde gerne in einer Welt aufwachen, in der das, was die Bilder in der Ukraine dokumentieren, nicht existiert, so Maljartschuk. Nimmt man diese Bilder als Stellvertreter der Realität ernst, „müssen wir zugeben, dass sich die Welt unwiderruflich verändert hat. Es ist nun eine Welt, in der das geschehen konnte, was die Bilder zeigen.“ Das, davon ist Tanja Maljartschuk überzeugt, habe auch Folgen für die, die die Bilder des vermeintlich fernen Kriegs in Österreichs unmittelbarer Nachbarschaft betrachten: „Ab jetzt sind wir diejenigen, die zu schwach waren, das Geschehene zu verhindern.“