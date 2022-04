Entrepreneurship ‒ MCI-Livetalk mit Unternehmerin Jeannette zu Fürstenberg

Hochkarätige Referenten kann man beim MCI-Livetalk digital und bequem von zu Hause aus verfolgen. Am Montag zu Gast: Unternehmerin Jeannette zu Fürstenberg. Sie ist Gründungspartnerin von La Famiglia VC, einem europäischen Risikokapitalfonds mit Sitz in Europa, der in Technologieunternehmen in ihrer Frühphase in Europa und den USA investiert. Thema des MCI-Talks: "Entrepreneurship - Die Kunst erfolgreichen Unternehmertums".