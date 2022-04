4:0 gegen den LASK: WSG ballert sich (fast) zum Ligaerhalt

Nach der 0:6-Pleite im Hinspiel in Pasching zog WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger mit einer Fünferkette und veränderter taktischer Ausrichtung dem LASK den Stecker. Mit langen Bällen hinter die letzte Linzer Kette setzte die WSG einen Flächenbrand in Gang, der zur Halbzeit in einer 3:0-Führung durch einen Doppelpack von Torjäger Giacomo Vrioni (12., 31.) und einen Treffer von Sturmpartner Thomas Sabitzer (28.) von der Anzeigetafel leuchtete. Bei weiteren Chancen durch Vrioni, Müller und einem Lattenkopfball des erneut starken Innenverteidigers Dominik Stumberger lagen in den ersten 45 Minuten sogar weitere WSG-Treffer in der Luft. Und einen Linzer Anschlusstreffer vereitelte Žan Rogelj kurz vor dem Pausentee mit einer Rettungsaktion auf der Linie.