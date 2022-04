Mit Spezialpreis der Stadtgemeinde: Gala-Abend für die Kufsteiner Kultur

Kulturreferent der Stadt Kufstein Klaus Reitberger bekräftigte die Wertschätzung von Kultur in seiner Ansprache: „Kunst und Kultur dienen dazu, die Gegenwart zu reflektieren und auf Dinge einzugehen, die die Welt bewegen. Hierdurch kann Diversität in den Städten und Regionen am Leben erhalten werden.“