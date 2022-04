Zukunftsfit: In Feierlaune zum Neustart der Achenseebahn

Jenbach – Harte Zeiten hat die Achenseebahn hinter sich. Jetzt wird aber mit Optimismus in das 133. Bestandsjahr gestartet. „650.000 Euro wurden in den Fuhrpark – sprich drei Lokomotiven und Waggons – investiert, um die nostalgische Bahn zukunftsfit zu machen“, sagte gestern Geschäftsführer Helmut Schreiner, als die zweite Lok zur Testfahrt startete. Bis Juni soll dann eine dritte Dampflok einsatzbereit sein.

Nach der zweijährigen Betriebspause durch das Insolvenzverfahren wird aber am Freitag ab 13.30 Uhr bei einem Bahnfest in Jenbach so richtig gefeiert. Für die musikalische Begrüßung sorgt die Bläsergruppe der Eisenbahner-Musikkapelle der Zillertalbahn, die kirchliche Segnung übernimmt Pfarrer Stefan Hauser. Den Festakt wird Ekkehard Allinger-Csollich als Aufsichtsratsvorsitzender der neuen Achenseebahn Infrastruktur- und Betriebs-GmbH leiten. Um 14 Uhr beginnt das Unterhaltungsprogramm mit Livemusik, auch für ein ansehnliches Speise- und Getränkeangebot ist gesorgt.