BKH Reutte: Studierenden wird Furcht vor Berufseintritt genommen

Verantwortliche für das Projekt mit Vorreiterrolle in ganz Österreich, Transition-Programm genannt (v. l.): Claudia Leoni-Scheiber, Katharina Storf, Martin Berger und Elisabeth Mahler. © Mittermayr

Von Helmut Mittermayr

Entgeltliche Einschaltung

Ehenbichl – Kaum zu glauben, aber wahr. Viele Studierende in gehobenen Pflegeberufen haben einen enormen Bammel vor dem Tag des Berufseintritts, wenn die Trockenübungen vorbei sind und von einer Sekunde auf die andere wirkliche Verantwortung für die Gesundheit von Patienten übernommen werden muss. Dieser „Theory-Praxis-Gap“, wie die promovierte Campus-Reutte-Pflegewissenschafterin Claudia Leoni-Scheiber die Lücke – besser die Kluft – zwischen Theorie und Praxis bezeichnet, verursache so manche Dramen. Die Drop-out-Quote sei gerade zu Beginn des Arbeitslebens trotz bestens absolvierter Ausbildung beträchtlich – was in Zeiten des Pflegenotstands doppelt zu Buche schlägt. „Zwischen dem sechsten und dem neunten Monat nach dem Berufseinstieg ist das Drama am größten“, weiß Leoni-Scheiber, die nun ein spezielles Projekt am Bezirkskrankenhaus Reutte und direkt angrenzenden Pflegeheim Haus Ehrenberg als Standortkoordinatorin der UMIT Tirol wissenschaftlich begleitet.

30 Bälle gleichzeitig in der Luft – die Angst vor plötzlicher echter Verantwortung für Menschen in einem äußerst komplexen gesundheitsberuflichen Umfeld überfordert viele, wenn die einzelnen, sauber erlernten Puzzleteile dann zusammenpassen müssen. Gerade in Verantwortungsübernahme für Patienten, wenn etwa von Pflegediagnose bis Personaleinsatzplanung alles gleichzeitig abrufbar sein muss. Mit eigenen Lernstationen, die kurz vor Ende der Ausbildung absolviert werden, wird diese gefühlt unzureichende klinische Kompetenz in Akut- wie Langzeitpflege nun bekämpft. Was international längst praktiziert wird, ist in Österreich bestenfalls erwünscht, aber kaum umgesetzt. Das BKH Reutte und das Haus Ehrenberg sind vor einem halben Jahr zusammen mit der UMIT Tirol vorgeprescht und haben zwei Stationen mit echten Patienten und echten Pflegefällen-geöffnet, die Studierende tatsächlich und vollkommen autonom für ein paar Wochen übernehmen. Natürlich immer mit einem letzten Blick der Abteilungsleitung.

An der „Unfall“ (Orthopädie und Traumatologie) und im Haus Ehrenberg wurden Lernstationen etabliert. Nach dem „Onboarding“, dem „An-Bord-Kommen“, kommt es zu einer intensiven Schulungsphase, bevor die Studierenden dann fünf Wochen lang alle Pflegebereiche übernehmen. Insgesamt acht Wochen dauert eine Einheit. Vom Ergebnis sind alle begeistert. Kompetenz und Selbstsicherheit gehen Hand in Hand, die berufliche Unsicherheit schwindet. „Gleich ein Viertel mehr als ohne Transition-Programm bleiben im Beruf“, freut sich Leoni-Scheiber. Dies können Katharina Storf, Pflegedienstleiterin im Haus Ehrenberg, und Martin Berger, Abteilungsleiter Pflege an der Unfall, nicht nur bestätigen, sie sehen trotz der zusätzlichen Ausbildungsbelastung einen Mehrwert für ihre Departements. Beide berichten zudem von Teilnehmern, denen es so gut gefallen hatte, dass sie geblieben sind.

Nicht nur die Absolventen des Campus Gesundheit Reutte nutzen diese Chance. Inzwischen stehen Pflegefachhochschulen aus ganz Österreich Schlange. Die Studierenden sind im Außerfern herzlich willkommen und können am Campus sogar gratis wohnen und essen. Viermal im Jahr für jeweils acht Wochen wird Verantwortung „abgegeben“.