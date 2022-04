BM Willi möchte mit leistbarem Eigentum Mittelstand halten

Innsbruck – Verwundert, aber durchaus erfreut zeigt sich Bürgermeister Georg Willi (Grüne) über die Innsbrucker Sozialdemokraten. „Schön, dass auch die SPÖ nun den Mittelstand entdeckt“, sagt Willi in Hinblick auf die jüngste Forderung des SPÖ-Stadtparteivorsitzenden Benjamin Plach hinsichtlich der Vergabe von Stadtwohnungen. Wie berichtet, will die SPÖ Stadtwohnungen für den Mittelstand öffnen. Derzeit würden nämlich nur „die dringlichsten Fälle“ in einer leistbaren Wohnung unterkommen.

Davon abgesehen betont Willi, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um die Wohnungspreise in den Griff zu bekommen: die Mobilisierung von Vorbehaltsflächen, die Leerstandsabgabe und die Bekämpfung des Missbrauchs von Airbnb. Hier scheitere er aber in vielen Punkten an ÖVP, Für Innsbruck und FPÖ, betont Willi. „Ich lade alle Parteien ein, mehr zu tun.“