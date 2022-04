„The Batman"-Fortsetzung mit Robert Pattinson angekündigt

Batman-Darsteller Robert Pattinson bei der Filmpremiere Anfang März in New York.

Las Vegas – Nach dem erfolgreichen Kinostart von „The Batman" Anfang März können sich Fans des Comic-Helden auf eine Fortsetzung freuen. Das Studio Warner Bros. gab die Pläne am Dienstag auf der Film-Fachmesse CinemaCon in Las Vegas bekannt. Demnach sind „The Batman"-Regisseur Matt Reeves, Hauptdarsteller Robert Pattinson und seine Co-Stars erneut an Bord. Reeves („Planet der Affen: Survival") will auch das Drehbuch schreiben, aber Einzelheiten über den Plot gab er vorerst nicht bekannt.