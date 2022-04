Euro fällt auf Fünfjahrestief

Frankfurt – Der Euro hat am Mittwoch seine jüngsten Kursverluste ausgeweitet und ist zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren gefallen. In der Nacht auf Mittwoch sank die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,0634 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit April 2017. Das am Vortag markierte Zweijahrestief wurde leicht unterschritten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0674 (Montag: 1,0746) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Dienstag gegen 21 Uhr bei 1,0641 Dollar.