TT-Kommentar nach Gala gegen LASK: Zusammenhalt hält die WSG auf Kurs

Mit einem 4:0 gegen den LASK ballerte sich die WSG Tirol gestern drei Runden vor Schluss (wohl) endgültig zum Klassenerhalt in der österreichischen Bundesliga, was eine vierte Saison im Oberhaus bedeuten wird. Selbst wenn am gestrigen Abend nicht restlos zu klären war, ob es noch eine äußerst unwahrscheinliche Variante gibt, die die WSG bei drei Niederlagen, gleichzeitig drei Altacher Siegen und allen darüber hinaus notwendigen Ergebnissen in den anderen direkten Duellen noch zum Schlusslicht degradieren könnte – in der Gesamtkonstellation so wahrscheinlich wie ein Lotto-Sechser.