Innsbruck holt bis zu 100 aus der Ukraine Geflüchtete aus Krakau

„Die Stadt Krakau hat uns im Rahmen der Städtepartnerschaft ersucht, geflüchtete Menschen aufzunehmen", erläutert die zuständige Stadträtin Christine Oppitz-Plörer. Auf der Hinfahrt werden die leeren Busse mit Hilfsgütern beladen, die in Krakau dringend für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine gebraucht werden.

„Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist groß. Im Rahmen von Spendenaktionen kamen zahlreiche Hilfsgüter wie Babynahrung, Windeln, Schlafsäcke und Hygieneartikel zusammen", freut sich Bürgermeister Georg Willi.

Im Lager des Katastrophenhilfsdienstes der Berufsfeuerwehr Innsbruck in der Rossau wurden die Hilfsgüter für den Transport nach Krakau vorbereitet. Mit Bussen werden diese in die Partnerstadt Krakau im Süden Polens gebracht. In Polen sind derzeit etwa drei Millionen geflüchtete Menschen aus der Ukraine untergebracht. (TT.com)