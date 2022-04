Indischer Premier Modi besucht kommende Woche Scholz und Macron

Neu-Delhi, Kiew – Der indische Premierminister Narendra Modi wird bei seiner ersten Auslandsreise heuer erstmals den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz sowie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron besuchen. Scholz und Modi werden bei den 6. deutsch-indischen Regierungskonsultationen kommende Woche in Berlin den Vorsitz haben, teilte das Außenministerium in Neu Delhi am Mittwoch mit. Der Besuch sei eine Gelegenheit die Kooperation der beiden Länder zu vertiefen.