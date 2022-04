Villarreal hofft gegen Liverpool auf nächste Königsklassen-Überraschung

Bei Jürgen Klopp und seinem Team herrscht im Training vor dem Halbfinal-Duell gegen Villarreal gute Stimmung. © LINDSEY PARNABY

Liverpool - Juventus Turin, Bayern München und jetzt Liverpool? Villarreal will im Halbfinale der Fußball-Champions-League den nächsten Favoriten und ehemaligen Titelträger aus dem Weg räumen. Teil eins der Vorschlussrunde geht am Mittwochabend (21.00 Uhr/Servus TV, Sky) an der Anfield Road über die Bühne. Während für die Spanier schon die Premieren-Final-Teilnahme ein historischer Erfolg wäre, haben die "Reds" höhere Ziele und dabei den dritten Titelgewinn nach 2005 und 2019 fest im Visier.

Den benötigen die Engländer auf dem Weg zum noch nie geschafften Quadruple. Der erste Teil des historischen Gewinns von vier Titeln in einer Saison ist mit dem Erfolg im Liga-Cup schon getan. Im FA-Cup-Endspiel wartet am 14. Mai im Finale Chelsea, in der Premier League fehlt fünf Runden vor Schluss nur ein Punkt auf Tabellenführer Manchester City. Jenes Team, das von der Truppe von Chefcoach Jürgen Klopp zuletzt im FA-Cup-Halbfinale bezwungen wurde. Es folgten weitere wertvolle Siege in der Liga gegen Manchester United und zuletzt gegen Everton.

Die Marschrichtung stimmt also, was auch an der Jahresbilanz abzulesen ist. In 26 Pflichtspielen setzte es nur in der "Königsklasse" gegen Inter Mailand eine nicht relevante Niederlage, 21 Partien nahmen ein siegreiches Ende. "Wir haben sehr hart dafür gearbeitet, um so weit zu kommen, jetzt geht es auch darum, die sehr vielen interessanten Spiele zu genießen", sagte Stürmer Divock Origi. Der Belgier wird trotz seines Treffers zum 2:0 im Merseyside-Derby am Sonntag wieder als "Joker" gefragt sein.

Mohamed Salah hingegen soll von Beginn an sein Konto von bisher 30 Saison-Pflichtspieltoren aufbessern, um dem ganz großen Clubziel näher zu kommen. "Es war 2019 ein unglaubliches Glücksgefühl, als wir die Champions League gewonnen haben, deshalb möchte ich das wieder erleben", betonte der 29-jährige Ägypter. Mit Sadio Mane, der 2021/22 19 Mal getroffen hat, könnte auch ein Ex-Salzburger in der Offensive des Viertelfinal-Bezwingers von Benfica Lissabon eine tragende Rolle spielen.

Den von Unai Emery gecoachten Europa-League-Champion nehmen die Engländer aber nicht auf die leichte Schulter. "Villarreal hat vielleicht den erfolgreichsten Trainer in Cup-Wettbewerben. Es ist unglaublich, was er macht. Wer Juventus und Bayern rauswirft, steht verdient im Halbfinale", sagte Klopp. Emery hat 84 Prozent seiner K.o.-Duelle in der "Königsklasse" und in der Europa League seit der Saison 2009/10 gewonnen - darunter das EL-Finale 2016 mit FC Sevilla gegen Liverpool. Viermal holte er dort den Titel, 2021 gegen Manchester United. Eine bessere Quote als Emery hat nur Ex-Real-Madrid-Coach Zinedine Zidane (88 Prozent).

Klopp bezeichnete die Aufgabe auch deshalb als "hart, hart, hart". Die Abwehrkünste der Spanier beim 1:1 in München haben den Deutschen beeindruckt. "Es wird schwer, aber es ist das Halbfinale in der Champions League. Wenn es nicht schwer wäre, würde etwas falsch laufen." Und Origi ergänzte: "Es ist uns auch bisher nie leicht gefallen, Erfolge einzufahren. Wir nehmen die Herausforderung an und versuchen sie zu meistern."

Villarreal hat keine guten Erinnerungen an die Liverpool-Heimstätte. 2016 gab es dort im Europa-League-Halbfinale nach einem 1:0-Heimsieg eine 0:3-Niederlage und das bittere Aus. Sechs Jahre später soll im wichtigsten Europacup-Bewerb nun die Revanche dafür gelingen. "Wir fiebern dem Spiel gegen einen Gegner, der in großartiger Form ist, entgegen. Wir werden uns mit allem Selbstvertrauen dieser Welt dagegenstemmen, gemeinsam sind wir stark", sagte Mittelfeldspieler Dani Parejo.

Ein kleiner Vorteil der Spanier, die auf Yeremy Pino verzichten müssen, ist, dass sie sich mehr als eine Woche lang auf das Duell vorbereiten konnten, da LaLiga am Wochenende wegen des Cup-Finales Pause hatte. "Liverpool weiß, dass wir auf europäischer Ebene großartig performt haben, in der Lage waren, zwei Topteams auszuschalten. Sie wissen daher, dass es nicht einfach wird. Sie werden sich als Favorit sehen, natürlich, aber auch Respekt haben", meinte Emery. Sein Respekt ist groß. "Das ist die beste Liverpool-Mannschaft, die ich je gesehen habe. Das ist eine zusätzliche Motivation, zu versuchen, sie zu bezwingen."