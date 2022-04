Katzen mit bunten Halsbändern jagen weniger Vögel

Bern – Katzen mit einer bunten Halskrause und einem Glöckchen erwischen weniger Vögel. Dies hat eine Studie gezeigt, in der die Vogelwarte Sempach untersuchte, wie Katzen am Jagderfolg gehindert werden. Trugen Katzen ein Glöckchen an einer farbigen Halskrause, erwischten sie rund 60 Prozent weniger Säugetiere, wie die am Mittwoch von der Vogelwarte Sempach in Zusammenarbeit mit der Forschungs- und Beratungsgemeinschaft SWILD veröffentlichte Untersuchung zeigt.