„Unfassbarer" Benzema hielt Real Madrid gegen ManCity im Finalrennen

Manchester - Mit einem im Panenka-Stil verwandelten Handelfmeter hat Real Madrids Stürmerstar Karim Benzema am Dienstagabend beim 3:4 bei Manchester City die Chance auf den Finaleinzug in der Fußball-Champions-League erhalten. "Es ist unfassbar, was er diese Saison spielt", sagte auch ÖFB-Star David Alaba, der allerdings verletzungsbedingt zur Pause in der Kabine blieb. Er werde "alles dafür tun", um im Rückspiel am kommenden Mittwoch einsatzfähig zu sein, versprach der Wiener.