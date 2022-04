Toter Fernfahrer in Kufstein: 33-Jähriger wurde verurteilt

Innsbruck, Kufstein – Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang durch ein Schöffengericht nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, davon acht Monate unbedingt. Weil er vor dem Prozess bereits fünf Monate und 19 Tage in Haft war, konnte der Angeklagte den Prozess jedoch als freier Mann wieder verlassen.

Der Weißrusse soll am 22. Juni 2019 im Streit einem anderen Fernfahrer auf einem Parkplatz in Kufstein einen Stoß versetzt haben, wodurch dieser stürzte und schließlich an seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Der Angeklagte hatte sich nicht schuldig bekannt und betont, das Opfer - einen 55-jähriger Ukrainer, den er gut gekannt habe - nicht gestoßen zu haben und dass dieser stark betrunken gewesen sei. Der Mann sei von selbst gestürzt, als er am Weg zu seinem Lkw war. Eine Obduktion des Opfers ergab jedoch, dass der Mann an den Folgen einer stumpfen Gewalteinwirkung gegen den Kopf verstarb. Zudem hatte das Opfer lediglich 0,1 Promille im Blut.