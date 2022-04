Tiroler um mehrere Bitcoin gebracht: Polizei stellte Konto sicher

Per Telefon wurde ein Tiroler überzeugt, sich bei der Anlage in Kryptowährung unter die Arme greifen zu lassen. Ein Unbekannter legte für den Tiroler mehrere Konten an und kaufte mit dessen Geld Kryptowährung. Dann gab er an, das Geld zur Weiterveranlagung auf ein anderes Konto überwiesen zu haben.