Willi Resetarits erhält Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof

Wien – Der am 24. April tödlich verunglückte Musiker Willi Resetarits erhält ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof. Das teilte die Bestattung Wien im Namen der Familie Resetarits der APA am Mittwoch mit. Eine öffentliche Trauerfeier ist nicht vorgesehen, doch wird es am Samstag, dem 7. Mai, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr in der Aufbahrungshalle 2 für die Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, sich von dem beliebten Künstler zu verabschieden.