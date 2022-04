Amtliches Endergebnis: Macron bleibt französischer Präsident

Paris – Nun ist es amtlich: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bleibt fünf weitere Jahre Hausherr im Elyséepalast Der Verfassungsrat in Paris bestätigte am Mittwoch offiziell das Ergebnis der Präsidentschaftswahl, bei der Macron in der Endrunde am Sonntag obsiegte. Nach dem offiziellen Endergebnis erhielt der Liberale 58,55 Prozent der Stimmen, seine rechte Herausforderin Marine Le Pen kam auf 41,45 Prozent der Stimmen.