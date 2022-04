Schwarz-rot-blaue Allianz für Einführung der Pflege-Lehre

Innsbruck – Die Pflege-Lehre. Das sei ein unverzichtbarer Baustein zur Bewältigung des Personalmangels in der Pflege, sagen die Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) und fordern die Politik in Land wie Bund auf, endlich aktiv zu werden, die TT berichtete.

Ungeteilte Zustimmung kommt gestern von der ÖVP – immerhin in Land wie Bund der jeweils große Koalitionspartner. Landtags-Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann – selbst im Brotberuf einst langjährige Pflegeheimleiterin – sieht die Pflege-Lehre als „wichtigen Teil der breiten Palette an Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich“. Sicherzustellen sei, dass junge Auszubildende behutsam an den Beruf herangeführt würden. Den Ball spielt Ledl-Rossmann aber Wien zu: „Wir warten auf grünes Licht vom Bund.“