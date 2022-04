Tag im Zeichen der roten Knolle: Haller Radieschenfest wird 20 Jahre alt

Hall, Thaur – Nach zweijähriger Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie und angesichts der aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg haben sich die Verantwortlichen rund um das Stadtmarketing Hall und die Thaurer Gemüsebauern dazu entschlossen, das große Radieschenfest heuer in abgewandelter Form durchzuführen. Das 20-Jahr-Jubiläum geht am Samstag von 10 bis 16 Uhr in der Haller Bachlechnerstraße in Szene.