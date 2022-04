„Kein Wort zu viel“: Literaturpreise für Christoph W. Bauer und Angela Lehner

Innsbruck, Pertisau – Christoph W. Bauer wurde am Mittwoch mit dem mit 12.000 Euro dotierten Innsbrucker Kunstpreis 2021 ausgezeichnet. Gewürdigt wird der Schriftsteller für sein bisheriges, Lyrik, Prosa, Feuilletons und Hörspiele umfassendes Werk. Dieses sei „Sprachkunst, kein Wort zu viel, kein Wort außerhalb seines Erzählrhythmus“, heißt es in der Jurybegründung – seine Sprache nehme sich zurück, sie presche vor, lote aus, verstöre, sei abstrakt und bildhaft.

Auch die Osttiroler Autorin Angela Lehner wird dieser Tage gewürdigt. Zum Auftakt des LiteraTour-Festivals am Achensee erhält die 35-Jährige am Donnerstag, 5. Mai, das diesjährige Achensee-LiteraTour-Stipendium. Lehner legte Ende 2021 ihren zweiten Roman „2001“ vor. Für ihren Erstling „Vater unser“ gewann die Autorin 2019 den Österreichischen Buchpreis für das beste Debüt und den Rauriser Literaturpreis. In „2001“ erzählt Angela Lehner durchaus humorvoll und melancholisch, aber ohne falsche Sentimentalität von Jungsein und Erwachsenwerden in einem österreichischen Wintersportort.