Neue Crew an der Internationalen Raumstation ISS angekommen

Cape Canaveral, Washington – Drei US-Amerikaner und eine Italienerin sind an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die US-Astronauten Kjell Lindgren, Bob Hines und Jessica Watkins sowie Samantha Cristoforetti, Astronautin der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, dockten mit einer „Crew Dragon"-Kapsel an der ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Rund 20 Stunden zuvor waren die Astronauten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida aus gestartet.