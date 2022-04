Wechner Aufsteigerin des Jahres: Eine, die das Aufgeben nie gelernt hat

Rang drei bei den österreichischen Super-G-Meisterschaften 2020 war Wasser auf die Mühlen der Finkenbergerin, die mit der vier Jahre älteren Weltcup-Fahrerin Marie-Therese Sporer eine gute Freundin im Club an ihrer Seite hat. Der Durchbruch sollte im schwierigen Corona-Jahr 2021 folgen. In Bansko (BUL) ließ Wechner bei der Junioren-WM im Super-G alle stehen und raste zu Gold. Kurz darauf hatten auch ihre arrivierten Kolleginnen bei den österreichischen Meisterschaften am Glungezer das Nachsehen. „Ich konnte heute zeigen, was in mir steckt“, sagte die Tiroler Speed-Hoffnung damals – und auch das darf als Motto für die Zukunft gelten.