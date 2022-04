Anna-Lena Ebster holte sich in Telfs die Titel im Einzel und Doppel

Telfs – Die österreichischen U18-Tennismeisterschaften am Birkenberg von Telfs fanden gestern mit den Einzel-Finalspielen ihren Abschluss. Und das aus Tiroler Sicht mit erfreulichem Ausgang. Anna-Lena Ebster (TC Schwaz) sicherte sich sowohl im Doppel als auch im Einzel den Titel. Im Finale gewann Ebster mit 6:3, 2:6, 7:5 gegen Alexandra Zimmer (NÖTV). Bei den Herren schafften mit dem Lokalmatador Tobias Jesacher (TC Telfs) und Felix Obermair (TC Fügen) zwei Tiroler den Einzug ins Viertelfinale. Dort kam für Jesacher mit 1:6, 2:6 gegen Patrick Jozwicki (BTV) das Aus, Obermair unterlag dem topgesetzten Piet-Luis Pinter 1:6, 3:6. Der Sieg ging an Jozwicki.

Im Doppel machten die beiden Damen-Finalistinnen am Tag zuvor noch gemeinsame Sache. Ebster holte sich dabei an der Seite von Zimmer den Staatsmeistertitel, die Begegnung wurde aufgrund des Regens kurzerhand in der Halle ausgetragen. Im Finale schlug das Duo Sydney Stark und Emma Leitner (VTV). Das Herren-Doppel ging an Den Pinter und Syl Gaxherri (STTV). (rost)