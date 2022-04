Motorradfahrer (56) bei Kollision mit Auto in Breitenwang verletzt

Breitenwang – Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstag ein Motorradfahrer (56) in Breitenwang leicht verletzt worden. Die beiden kamen sich an einer Kreuzung entgegen, wobei der 56-Jährige noch versucht hatte, zu bremsen, um die Kollision zu verhindern. Er wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel in weiterer Folge auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich am rechten Handgelenk und am linken Schienbein. Sein Motorrad ist ein Totalschaden. Der betroffene Straßenabschnitt war für einige Zeit erschwert passierbar. (TT.com)