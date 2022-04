Innsbruck – Zwei Motorradfahrer (55, 20) sind am Donnerstag bei einem Unfall in Innsbruck verletzt worden. Die beiden waren sich an der Kreuzung Bruder-Wilram-Straße/Amraser Straße entgegengekommen, als es plötzlich zum seitlichen Zusammenstoß kam. Sowohl der 55-Jährige als auch die 20-Jährige wurden verletzt. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. (TT.com)