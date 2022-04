Versorgung mit Energie größte Sorge heimischer Unternehmen

Die Beurteilung der aktuellen Lage war insgesamt weiterhin „merklich im positiven Bereich“, so das Wifo. Der Index habe sich um 6,9 Punkte auf 27,2 Zähler erhöht. Dieser Anstieg sei nicht nur auf die Dienstleistungen zurückzuführen, wo sich der Index um 8,7 Punkte verbesserte und mit 30,6 Punkten konjunkturelle Zuversicht signalisiert. Die verbesserte Stimmung zeige sich in allen Branchen, nur der Einzelhandel leide noch. Hier habe sich der Lageindex zwar verbessert, sei allerdings mit minus 7,3 Punkten nach wie vor im negativen Bereich.

Betrachte man die Stimmung in den Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, dann sei diese doch deutlich schlechter geworden, meinte Harald Breit, Vorstand von Deloitte Österreich, in einem Online-Pressegespräch am Donnerstag. Die größte Sorge in den Unternehmen ist laut einer Deloitte-Umfrage zurzeit die Sicherheit der Energie-Versorgung. 90 % der heimischen Führungskräfte befürchten hier nachteilige Folgen aufgrund des Ukraine-Krieges. Generell würden 50 % der befragten Führungskräfte den Standort angesichts der aktuellen Krisen zwar als widerstandsfähig einschätzen, dennoch herrscht laut den Unternehmensvertretern dringender Handlungsbedarf, um ihn nachhaltig zu stärken. Neben dem Ausbau der Forschungsförderungen (90 %) und der Senkung der Lohnnebenkosten(87 %) sehen die Manager die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung (85 %) und des Gesundheitssystems (87 %) als wichtige Maßnahmen. 92 % der befragten Führungskräfte halten den raschen Umbau des Energiesystems in Richtung erneuerbare Energien für „sehr wichtig“ oder „wichtig“. Besonders schlechte Noten gab es für das Pandemie-Management durch die Politik: Zum Punkt glaubwürdige Kommunikation fiel das Urteil klar aus: 73 % „Genügend“ oder „Nicht genügend“.