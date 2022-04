Da würde nicht nur Schubert staunen: CD von Pixner, Gansch, Delago und Co.

Innsbruck – Vermutlich ist die beglückende Wirkung der akustischen Perle „Lost Elysion“ noch nicht ausreichend evidenzbasiert belegt. Herbert Pixners 2018 veröffentlichter Titeltrack des gleichnamigen Albums hat sich aber auch so zu einem „Signature“-Werk des Südtirolers gemausert: Musik, an der man die ureigene Klasse des Multi-Instrumentalisten auf Anhieb heraushört. Eingespielt im Team mit einer handverlesenen Selektion weiterer MusikerInnen, gibt Pixner „Lost Elysion“ nun ein zweites Mal frei: auf der mit heutigem Tag den Markt in Angriff nehmenden neuen CD „Alpen und Glühen“.

Für diese Produktion gesellen sich Fexen wie Trompeter Thomas Gansch und Percussionist Manu Delago an die Seite Pixners. Klassische Sound-Ingredienzen kommen von Lukas Kranzelbinder am Kontrabass sowie vom radio.string.quartet mit zwei Geigen, Bratsche und Cello.

Die Alpen glühen, das weiß der gelernte Älpler, wenn das Wetter abendlich schön ist (besonders prächtig glühen sie im Rosengartenmassiv in Pixners Südtiroler Heimat, das nur nebenbei). Ist das Album „Alpen und Glühen“ also ein Schönwetterprodukt?

Jeder Akteur steuert Kompositionen bei. Gansch trompetet uns locker flockig den „Marsch Nr. 1“. Kranzelbinder trägt sein Herz kompositorisch außen („I wear my heart on the outside“) und lädt Gansch und Pixner zum Bläsergipfel auf höchster Stufe. Vom Tiroler Manu Delago kommt der „Non Electronic Song No. 1“, eine Klangstudie gruppiert um Delagos sphärisch-geheimnisvolle Hand-Pan-Percussion.