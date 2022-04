OLG Wien: Handyortung von Journalisten rechtswidrig

Das OLG gab ihnen Recht und ordnete auch an, dass allfällige gewonnene Ergebnisse vernichtet werden müssen. Im konkreten Fall wurde aber noch gar keine Peilung durchgeführt. Das Recht von Medieninhabern und Journalisten, die Aussage über Informationsquellen zu verweigern, dürfe nicht durch andere Ermittlungsmaßnahmen umgangen werden, heißt es in der Begründung. „Auch wenn Medieninhaber oder Journalisten selbst einer Straftat verdächtig wären, muss die Staatsanwaltschaft vor der Antragstellung die Ermächtigung der Rechtsschutzbeauftragten einholen“, so das Oberlandesgericht. Die Rechtsschutzbeauftragte Gabriele Aicher hatte im vergangenen Oktober öffentlich scharfe Kritik an der WKStA geübt. Gabriele Aicher erklärte, keinen dringenden Tatverdacht gegen Helmuth und Wolfgang Fellner zu sehen, und ortete in den Entwicklungen „mit Blick auf das Redaktionsgeheimnis eine Gefahr für die Pressefreiheit“.