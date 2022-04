Tier- und Spielpark Bichlbach öffnet: Von wilden Bären, die aufgebunden werden

Bichlbach – 30 Jahre gibt es schon den Tier- und Spielpark in Bichlbach, den Albert Linser gegründet hat und seine Tochter Maria Linser weiterführt. Im Areal anzutreffen sind meist beide. Was heißt schon Pension bei so viel Arbeit, dürfte die Erkenntnis Linsers sein. Der Streichelzoo mag 1991 einmal klein begonnen haben, inzwischen haben auf dem zwei Hektar großen Areal am Südabhang des Kohlbergs 220 Tiere ein Zuhause gefunden.