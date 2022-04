Erneute Cyber-Attacke auf das Außenamt durch Phishing-Versuch

Wien – Das Außenministerium ist erneut Ziel von Cyber-Attacken geworden. Das geht aus einer Mail hervor, die dem Online-Medium ZackZack vorliegt. „Aktuell ist das BMEIA, so wie auch andere Außenministerien, wieder vermehrt Ziel von Cyber-Attacken.“ So beginnt die von Generalsekretär Peter Launsky-Tieffenthal gezeichnete Nachricht an die Belegschaft des Ministeriums. Die Bandbreite des Angriffs reiche „von der versuchten Ausspähung nicht öffentlicher/klassifizierter Informationen bis zur Zerstörung unseres Netzwerks“. Es werde „um allerhöchste Vorsicht“ ersucht. Die Mail erinnert an bekannte Vorfälle. So heißt es darin, das IT-Sicherheitsteam erkenne vermehrt „schädliche Internet-Links, die beim Klicken automatisch zu einem Datendownload und einer Einnistung höchst entwickelter Schadsoftware in unserem IT-Netzwerk führen“. Offenbar handelt es sich um etwas wie beim Angriff Anfang 2020. Damals sorgte eine Mail mit Weihnachtsgrüßen, die sich als Schadsoftware entpuppte, für Chaos. Botschaften waren teils lahmgelegt. Damals wurde Russland als Quelle vermutet; der Kreml dementierte. Ob diesmal wieder von einem staatlichen Akteur auszugehen ist, war unklar.