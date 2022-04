„Die letzten Österreicher“: Im Herrgottswinkel der Geschichte

Innsbruck – Eine alte Frau geht etwas verdattert durch das Haus, in dem sie ihr bisheriges Leben verbracht hat. Die Koffer sind gepackt. Bald wird sie Königsfeld verlassen. Am Telefon klagt sie – dass sie das noch erleben muss.

Königsfeld liegt in den westukrainischen Karpaten. Offiziell heißt der Ort Ust-Tschorna. Gegründet wurde er um 1800 von österreichischen Holzarbeitern. Ihre Nachfahren sprechen bis heute ein seltsam verschliffenes Deutsch. Selbst für das Schreckliche haben sie schöne Worte. Ein Hochwasser im Sommer 1998 hat die Eisenbahnbrücke der Siedlung nicht etwa zerstört, sondern „zerwixt“. Die Anbindung ans Bahnnetz hielt den Ort am Leben. Für den Wiederaufbau fehlte das Geld. Auch die Zufahrtsstraßen sind vom Holztransport mitgenommen. Der Ort stirbt. Der Südtiroler Filmemacher Lukas Pitscheider hat den tristen Alltag in Königsfeld gut drei Jahre lang mit der Kamera dokumentiert. Auch das Haus der alten Frau, die gehen musste, besuchte er für „Die letzten Österreicher“ ein zweites Mal. Er werde die Bude bald abreißen, sagt der neue Eigentümer. Bis dahin lagert er hier Ersatzteile.