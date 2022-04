Transitforum fordert Bund zum Handeln auf: Asfinag muss in Lärmschutz investieren

Allein in Tirol hat die Asfinag im Jahr 2021 327 Mio. Euro an Mauten kassiert.

Wien, Innsbruck - Die staatliche Autobahngesellschaft Asfinag hat 2021 wie berichtet den Jahresüberschuss von 742 auf 755 Mio. Euro noch erhöht. Bei den Mauterlösen gab es vor allem wegen des starken Lkw-Verkehrs ein Plus von 10,5 Prozent auf 2,304 Mrd. Euro. Die Dividende für den Staat liegt bei 200 Mio. Euro. Im Vorjahr hat die Asfinag 2,474 Mrd. Euro eingenommen.

Das sorgte für heftige Kritik aus Tirol, Forderungen die Mautmillionen für mehr Lärmschutz- und Entlastungsmaßnahmen einzusetzen wurden laut. Siehe auch: Disput um Maut-Erlöse: Platter in Pflicht, Grüne warnen vor „Showkampf“

Auch das Transitforum fordert nun den Bund als Eigentümervertreter der Asfinag dazu auf, die an ihn ausgeschüttete Dividende für Lärmschutzmaßnahmen einzusetzen. Und zwar per Dienstanweisung. "Der Bund als Eigentümervertreter zockt voll ab", sagte Obmann Fritz Gurgiser. Lediglich 3,53 Prozent (170 Mio. Euro) des Asfinag-Gewinns seien von 2014 bis 2020 in Lärmschutzmaßnahmen investiert worden.