Tirolerin singt bei Starmania um den Einzug ins große Finale

Das Halbfinale: Wer singt was?

Die Solo-Songs:

🎤 Judith Lisa Bogusch: „Time After Time" von Cyndi Lauper und „Underdog" von Alicia Keys

🎤 Stefan Eigner: „You're the Voice" von John Farnham und „Cake by the Ocean" von DNCE

🎤 Martin Furtlehner: „The Power of Love" von Huey Lewis and the News und „Lay Me Down" von Sam Smith

🎤 Sebastian Holzer: „I Want to Know What Love Is" von Foreigner und „Kryptonite" von Thorsteinn Einarsson

Die Duette:

🎤 Judith Lisa Bogusch und Sebastian Holzer: „You Are the Reason" von Calum Scott & Leona Lewis